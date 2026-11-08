澳大利亚维多利亚州的玛格丽特·罗斯公主洞穴将推迟至2027年底开放。这处靠近南澳大利亚州边界的旅游景点自2021年以来一直不对游客开放，当时其运营方在因COVID-19实施旅行限制期间退休。

据ABC News报道，由于承包商供应方面出现无法预见的限制，Parks Victoria修改了施工时间表。10月，停车场附近设置的一块标牌显示，工程将于2026年12月完工。

耗资超过200万澳元的工程

维多利亚州纳税人资金已拨款2,135,000澳元用于升级该综合设施。该项目包括建设新厕所、更新排水基础设施和游客区域。

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Parks Victoria表示，已完成洞内新照明和扶手的安装、楼梯改善以及电力系统升级。维多利亚州政府一名代表表示，这些洞穴对当地旅游业很重要，当局正继续开展重新开放的工作。

当地居民抱怨设施被荒废

当地旅游运营商戴维·格雷厄姆表示，由于发生过破坏公物事件，场地内安装了大门。他说，荒废的游客中心以及相邻住所没有常住居民，使该综合设施容易受到侵害。他还指出，反复推迟开放对当地企业造成损害。

自由党议员罗马·布里特内尔表示，该设施被任由衰败。当地渔民金·马勒自幼便参观该洞穴，他希望其能尽快开放。他说，游客曾被灯光照亮的钟乳石和石笋所吸引。一些来到这一关闭综合设施的旅客认为，应让关闭警示更加醒目。

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