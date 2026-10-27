以色列军方驱散希伯伦抗议活动——《耶路撒冷邮报》

在约旦河西岸的希伯伦，以色列军方使用震爆弹驱散抗议军事行动和该地区计划拆除行动的巴勒斯坦人。据《耶路撒冷邮报》报道，此次行动发生在以色列选举当天。

抗议与军事行动

男性、女性和儿童参加了抗议。一名年长的参与者举着反对集体惩罚、封锁和人员迁移的标语。军方表示，使用震爆弹是为了继续行动。

行动正在靠近一个检查站的地区进行，上周五，巴勒斯坦武装袭击者在那里枪杀了两名以色列军人。以色列军方周日表示，其部队将在该地区实施拆除行动。与此同时，据军方称，在搜查房屋期间没有发现武器。

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联合国数据与行动限制

联合国周一表示，由于军事行动，超过3000名巴勒斯坦人被迫离开家园。联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克称，集体惩罚是对国际法的严重违反，并表示，清空和拆除整个地区的威胁引发了对种族清洗的担忧。

在检查站遭袭后，以色列封锁了约旦河西岸大多数巴勒斯坦城市和村镇的入口，严重限制了民众的行动。流离失所的居民努拉·纳赛尔表示，由于封锁，她很难获得医疗援助。

一些巴勒斯坦官员指责以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在选举期间加大对约旦河西岸的压力，以动员右翼支持者。以色列政府称，此次行动是对军人遇害的回应。

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