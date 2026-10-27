Израильские военные разогнали протест в Хевроне — Jerusalem Post

В Хевроне на Западном берегу израильские военные применили светошумовую гранату, чтобы разогнать палестинцев, протестовавших против военной операции и запланированных сносов в районе. Акция состоялась в день выборов в Израиле, сообщает Jerusalem Post.

Протест и военная операция

В протесте участвовали мужчины, женщины и дети. Один из пожилых участников держал плакат против коллективного наказания, блокад и перемещения людей. Военные заявили, что применили гранату, чтобы продолжить операцию.

Операция проводится в районах возле контрольно-пропускного пункта, где в прошлую пятницу палестинские вооруженные нападавшие застрелили двух израильских военнослужащих. Израильская армия в воскресенье сообщила, что ее подразделения проведут сносы в этой местности. В то же время, по данным армии, во время обысков в домах оружия не нашли.

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Данные ООН и ограничения передвижения

В понедельник ООН заявила, что из-за военной операции более 3 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал коллективное наказание тяжким нарушением международного права и заявил, что угрозы опустошить и снести целые районы вызывают обеспокоенность по поводу этнических чисток.

После нападения на КПП Израиль заблокировал въезды в большинство палестинских городов и поселков на Западном берегу, существенно ограничив передвижение населения. Перемещенная жительница Нура Нассер рассказала, что из-за блокад ей было сложно получить медицинскую помощь.

Некоторые палестинские чиновники обвинили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в усилении давления на Западном берегу одновременно с выборами, чтобы мобилизовать сторонников правого крыла. Правительство Израиля называет операцию ответом на убийство военнослужащих.

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