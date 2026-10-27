Izraelskie wojsko rozpędziło protest w Hebronie — Jerusalem Post

W Hebronie na Zachodnim Brzegu izraelscy wojskowi użyli granatu hukowo-błyskowego, aby rozpędzić Palestyńczyków protestujących przeciwko operacji wojskowej i planowanym wyburzeniom w okolicy. Akcja odbyła się w dniu wyborów w Izraelu, informuje Jerusalem Post.

Protest i operacja wojskowa

W proteście uczestniczyli mężczyźni, kobiety i dzieci. Jeden ze starszych uczestników trzymał plakat przeciwko zbiorowemu karaniu, blokadom i przesiedlaniu ludzi. Wojskowi oświadczyli, że użyli granatu, aby kontynuować operację.

Operacja jest prowadzona w rejonach w pobliżu punktu kontrolnego, gdzie w miniony piątek palestyńscy uzbrojeni napastnicy zastrzelili dwóch izraelskich żołnierzy. Izraelska armia poinformowała w niedzielę, że jej jednostki przeprowadzą wyburzenia w tej okolicy. Jednocześnie, według armii, podczas przeszukań domów nie znaleziono broni.

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Dane ONZ i ograniczenia w przemieszczaniu się

W poniedziałek ONZ oświadczyła, że z powodu operacji wojskowej ponad 3 tysiące Palestyńczyków zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk nazwał zbiorowe karanie poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego i stwierdził, że groźby opróżnienia i zburzenia całych obszarów budzą obawy dotyczące czystek etnicznych.

Po ataku na punkt kontrolny Izrael zablokował wjazdy do większości palestyńskich miast i miejscowości na Zachodnim Brzegu, znacznie ograniczając przemieszczanie się ludności. Przesiedlona mieszkanka Nura Nasser powiedziała, że z powodu blokad trudno było jej uzyskać pomoc medyczną.

Niektórzy palestyńscy urzędnicy oskarżyli premiera Izraela Binjamina Netanjahu o zwiększanie presji na Zachodnim Brzegu równocześnie z wyborami, aby zmobilizować zwolenników prawicy. Rząd Izraela nazywa operację odpowiedzią na zabicie żołnierzy.

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