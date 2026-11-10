在加拿大蒙特利尔，足球俱乐部CF Montreal的老板乔伊·萨普托宣布，其家族将启动出售这支参加美国职业足球大联盟的球队的结构化程序。《卫报》报道。

萨普托在新闻发布会上表示，这一决定并非由迫切需求或具体情况所驱动，而是对俱乐部现状及其前景进行慎重评估后的结果。他强调，希望找到一名同样致力于蒙特利尔、并能让球队在该市长期留存的买家。

未排除俱乐部搬迁的可能性

与此同时，萨普托没有排除将俱乐部出售给希望迁走球队的买家的可能性。他表示，自己不准备仅为了让球队留在蒙特利尔而以较低价格出售球队。这位老板指出，新负责人必须能够维持俱乐部应有的水平，并投资球员。

萨普托补充说，如果收到合适的报价，且这一方案符合MLS的立场，搬迁可能会发生。他还表示，在找到买家之前，家族将继续经营俱乐部。

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出售将与MLS协调进行

出售程序将与MLS以及俱乐部聘请的投资银行家协调进行。萨普托没有透露预期价格，也没有说明寻找买家的时间表。据《福布斯》数据，2025年6月CF Montreal的估值为4.35亿美元，在MLS俱乐部中位列倒数第二。

作为比较，今年1月，伊利格家族以俱乐部估值7亿美元出售了Sporting Kansas City 71%的股份。今年5月，哈斯拉姆家族以9亿美元的估值出售了Columbus Crew 37%的股份。CF Montreal拥有Stade Saputo体育场，该体育场于2008年启用，并在2012年扩建，当时球队开始参加MLS。

萨普托于1992年底以Montreal Impact之名创立该俱乐部。2014年，由他领导的财团收购了意大利Bologna的控股权，他至今仍担任该俱乐部主席。

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