德国汽车制造商大众发布了ID. Polo GTI Clubsport电动赛道掀背车概念车，以纪念GTI系列诞生50周年。该车采用前轮驱动，以两扇车门取代四门设计，动力系统功率为362马力。据InsideEVs报道，这是动力最强的电动Polo。

更强的电机和改进后的底盘

工程师为这款概念车适配了APP550电动机，该电机最初为后轮驱动车型开发，包括ID.7和ID. Tiguan。在这款紧凑型掀背车前部安装该电机，需要采用新的副车架，对底盘纵向部件、防倾杆及一系列固定件进行重新设计。高压充电器、空调压缩机、热管理模块和水泵也必须重新布置。

该动力系统可输出550牛·米扭矩，比量产版ID. Polo GTI高139马力和260牛·米。为将动力传递至车轮，车辆配备了带多片离合器的电子控制前差速器锁。0至100公里/小时加速时间为4.7秒，最高时速为240公里。

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电池和赛道装备

ID. Polo GTI Clubsport Concept配备了容量为52千瓦时的电池，与该车型量产版相同。不过，这块电池经过调校，可输出最高290千瓦的功率，并能在高负荷下持续工作更长时间。直流充电功率达到105千瓦：从10%充至80%需24分钟。

这款概念车比量产版ID. Polo GTI宽100毫米，比标准版ID. Polo低30毫米。自适应悬架已针对赛道重新调校。该车配备加宽轮拱、功能性导风口、大型后扰流翼、Recaro运动座椅和五点式安全带。后排座椅和行李厢被红色防滚架取代，中央屏幕仅用于驾驶设置。

大众目前尚未计划量产这款概念车，但没有排除将这款独特汽车转变为新的量产版本的可能性。ID. Polo GTI Clubsport Concept将首次在德国埃森举办的埃森车展上公开亮相，该车展将于11月27日至12月6日举行。

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