Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил концепт электрического трекового хэтчбека ID. Polo GTI Clubsport, посвященный 50-летию линейки GTI. Автомобиль получил передний привод, две двери вместо четырех и силовую установку мощностью 362 л.с. Это самый мощный электрический Polo, сообщает InsideEVs.

Более мощный мотор и доработанное шасси

Для концепта инженеры адаптировали электромотор APP550, который изначально разработали для заднеприводных моделей, в частности ID.7 и ID. Tiguan. Его установка в передней части компактного хэтчбека потребовала нового подрамника, переработки продольных элементов шасси, стабилизатора и ряда креплений. Также пришлось перенести высоковольтное зарядное устройство, компрессор кондиционера, модуль терморегулирования и водяной насос.

Силовая установка развивает 550 Нм крутящего момента — на 139 л.с. и 260 Нм больше, чем серийный ID. Polo GTI. Для передачи тяги на колеса автомобиль получил электронную блокировку переднего дифференциала с многодисковой муфтой. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

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Батарея и трековое оснащение

ID. Polo GTI Clubsport Concept оснащен батареей емкостью 52 кВт·ч, как и серийная версия модели. При этом ее настроили на отдачу до 290 кВт и более длительную работу при высокой нагрузке. Мощность зарядки постоянным током достигает 105 кВт: пополнение заряда с 10% до 80% занимает 24 минуты.

Концепт на 100 мм шире серийного ID. Polo GTI и на 30 мм ниже стандартного ID. Polo. Адаптивную подвеску перенастроили для трека. Автомобиль имеет расширенные колесные арки, функциональные воздуховоды, большое заднее антикрыло, спортивные кресла Recaro и пятиточечные ремни безопасности. Задние сиденья и багажный отсек заменила красная дуга безопасности, а центральный экран предназначен только для настроек движения.

Volkswagen пока не планирует серийное производство концепта, однако не исключил возможности превратить уникальный автомобиль в новую серийную модификацию. Первый публичный показ ID. Polo GTI Clubsport Concept состоится на Essen Motor Show в немецком Эссене, который пройдет с 27 ноября по 6 декабря.

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