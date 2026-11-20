Niemiecki producent samochodów Volkswagen zaprezentował koncepcyjny elektryczny hatchback torowy ID. Polo GTI Clubsport, poświęcony 50-leciu linii GTI. Samochód ma napęd na przednie koła, dwoje drzwi zamiast czworga oraz układ napędowy o mocy 362 KM. To najmocniejsze elektryczne Polo, informuje InsideEVs.

Mocniejszy silnik i zmodyfikowane podwozie

Na potrzeby konceptu inżynierowie zaadaptowali silnik elektryczny APP550, który pierwotnie opracowano dla modeli z napędem na tylne koła, w tym ID.7 i ID. Tiguan. Jego montaż z przodu kompaktowego hatchbacka wymagał nowej ramy pomocniczej, przerobienia podłużnych elementów podwozia, stabilizatora oraz szeregu mocowań. Konieczne było również przeniesienie wysokonapięciowej ładowarki, sprężarki klimatyzacji, modułu zarządzania temperaturą i pompy wodnej.

Układ napędowy rozwija 550 Nm momentu obrotowego — o 139 KM i 260 Nm więcej niż seryjny ID. Polo GTI. Aby przekazywać napęd na koła, samochód otrzymał elektronicznie sterowaną blokadę przedniego mechanizmu różnicowego z wielotarczowym sprzęgłem. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 4,7 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 240 km/h.

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Akumulator i wyposażenie torowe

ID. Polo GTI Clubsport Concept wyposażono w akumulator o pojemności 52 kWh, taki jak w seryjnej wersji modelu. Został on jednak dostrojony do oddawania mocy do 290 kW i dłuższej pracy pod wysokim obciążeniem. Moc ładowania prądem stałym sięga 105 kW: uzupełnienie energii od 10% do 80% zajmuje 24 minuty.

Koncept jest o 100 mm szerszy od seryjnego ID. Polo GTI i o 30 mm niższy od standardowego ID. Polo. Adaptacyjne zawieszenie przestrojono z myślą o torze. Samochód ma poszerzone nadkola, funkcjonalne kanały powietrzne, duże tylne skrzydło, sportowe fotele Recaro i pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa. Tylne siedzenia i bagażnik zastąpiła czerwona klatka bezpieczeństwa, a centralny ekran przeznaczono wyłącznie do ustawień jazdy.

Volkswagen na razie nie planuje seryjnej produkcji konceptu, jednak nie wykluczył możliwości przekształcenia unikatowego samochodu w nową seryjną odmianę. Pierwszy publiczny pokaz ID. Polo GTI Clubsport Concept odbędzie się podczas Essen Motor Show w niemieckim Essen, który potrwa od 27 listopada do 6 grudnia.

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