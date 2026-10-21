据澳大利亚广播公司新闻报道，在澳大利亚塔斯马尼亚州伯尼市，一名28岁女子承认纵火焚烧西北地区医院Spencer Clinic精神科诊所的指控。她通过视频连线从监狱参加了伯尼地方法院的听证会。

案件移交最高法院

该女子被控一项纵火罪。法庭在听证期间未审理案件的具体情况。治安法官凯西·爱德华兹将案件延期至12月，届时最高法院法官将审理事实情况并判处刑罚。

听证会开始时，塔斯马尼亚法律援助机构律师克莱尔·威利斯表示，她将代表其当事人作出认罪答辩。治安法官要求被告签署已送至监狱给她的认罪声明副本。

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火灾损坏诊所

Spencer Clinic的火灾发生于9月19日。紧急服务部门于约18时30分接到前往医院的通知，消防员用了数小时才控制住火势。火焰对建筑造成了严重损坏。次日，塔斯马尼亚警方表示，已对这名被拘留的28岁女子提出指控。

火灾发生时，该病区有19名患者，必须在塔斯马尼亚其他医院为他们寻找床位。10月初，卫生部长布里奇特·阿彻表示，诊所的大部分容量计划于11月恢复，但建筑的一部分将不得不拆除。

医院已经开始施工，以便在建筑幸存部分启用10间单人病房。医院园区另一部分还将很快增加8张床位。塔斯马尼亚政府还计划建设一所独立的22床位精神病医疗设施：该项目已预留4000万澳元，预计将于2028年完工。

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