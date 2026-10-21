W australijskim mieście Burnie w Tasmanii 28-letnia kobieta przyznała się do zarzutu podpalenia kliniki psychiatrycznej Spencer Clinic przy North West Regional Hospital. Wzięła udział w posiedzeniu Burnie Magistrates Court za pośrednictwem łącza wideo z więzienia, informuje ABC News.

Sprawę skierowano do Sądu Najwyższego

Kobiecie postawiono jeden zarzut podpalenia. Podczas rozprawy sąd nie rozpatrywał okoliczności sprawy. Sędzia magistracka Kathy Edwards odroczyła sprawę do grudnia, kiedy sędzia Sądu Najwyższego rozpatrzy stan faktyczny i wymierzy karę.

Na początku rozprawy prawniczka Tasmania Legal Aid Claire Willis poinformowała, że w imieniu swojej klientki złoży oświadczenie o przyznaniu się do winy. Sędzia magistracka poprosiła oskarżoną o podpisanie egzemplarzy oświadczenia o przyznaniu się do winy, które przekazano jej do więzienia.

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Pożar uszkodził klinikę

Pożar w Spencer Clinic wybuchł 19 września. Służby ratunkowe wezwano do szpitala około godziny 18:30, a strażacy potrzebowali kilku godzin, aby opanować ogień. Płomienie wyrządziły znaczne szkody w budynku. Następnego dnia policja Tasmanii poinformowała o postawieniu zarzutów 28-letniej kobiecie, którą wzięto do aresztu.

W chwili pożaru na oddziale przebywało 19 pacjentów, dla których trzeba było znaleźć łóżka w innych szpitalach Tasmanii. Na początku października minister zdrowia Bridget Archer oświadczyła, że większość możliwości kliniki ma zostać przywrócona w listopadzie, jednak część budynku będzie musiała zostać rozebrana.

W szpitalu trwają już prace, aby otworzyć 10 jednoosobowych sal w ocalałej części budynku. Kolejnych osiem łóżek ma wkrótce pojawić się w innej części kampusu szpitalnego. Rząd Tasmanii planuje również zbudować oddzielny 22-łóżkowy zakład psychiatryczny: na projekt przewidziano 40 mln dolarów australijskich, a zakończenie budowy jest oczekiwane w 2028 roku.

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