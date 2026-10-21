В австралийском городе Берни, штат Тасмания, 28-летняя женщина признала вину по обвинению в поджоге психиатрической клиники Spencer Clinic при North West Regional Hospital. Она приняла участие в заседании магистратского суда Берни по видеосвязи из тюрьмы, сообщает ABC News.

Дело передали в Верховный суд

Женщине предъявили одно обвинение в поджоге. Во время слушания суд не рассматривал обстоятельства дела. Магистрат Кэти Эдвардс отложила его до декабря, когда судья Верховного суда рассмотрит фактические обстоятельства и назначит наказание.

В начале заседания адвокат Службы юридической помощи Тасмании Клэр Уиллис сообщила, что от имени своей клиентки заявит о признании вины. Магистрат попросила обвиняемую подписать экземпляры заявления о признании вины, которые ей передали в тюрьму.

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Пожар повредил клинику

Пожар в Spencer Clinic произошел 19 сентября. Экстренные службы вызвали в больницу около 18:30, а пожарным потребовалось несколько часов, чтобы локализовать огонь. Пламя нанесло зданию значительный ущерб. На следующий день полиция Тасмании сообщила о предъявлении обвинения 28-летней женщине, которую взяли под стражу.

На момент пожара в отделении находились 19 пациентов, для которых пришлось искать койки в других больницах Тасмании. В начале октября министр здравоохранения Бриджит Арчер заявила, что большую часть возможностей клиники планируют восстановить в ноябре, однако часть здания придется демонтировать.

В больнице уже ведутся работы, чтобы открыть 10 одноместных палат в уцелевшей части здания. Еще восемь коек должны вскоре появиться в другой части больничного кампуса. Правительство Тасмании также планирует построить отдельное психиатрическое учреждение на 22 койки: на проект предусмотрено 40 млн австралийских долларов, а завершение строительства ожидается в 2028 году.

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