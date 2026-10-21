В пакистанском техсиле Балакот чёрный медведь напал на жителя Таджа Мохаммада в районе Ханграй и тяжело его ранил. После нападения животное скрылось в своей естественной среде обитания — близлежащих альпийских лесах.

Помощь пострадавшему

Как сообщил субдивизионный офицер департамента дикой природы Балакота Малик Амир, медведь спустился из леса в населённую местность и атаковал мужчину. Пострадавшего доставили в больницу Tehsil Headquarters Hospital в Балакоте, где ему оказали медицинскую помощь и сделали прививку от бешенства, сообщает Dawn.

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Рекомендации жителям

После инцидента сотрудники департамента дикой природы посетили этот район и посоветовали жителям не ходить на сельскохозяйственные поля возле леса Нади. По словам Амира, этот лес является естественной средой обитания чёрных медведей и обычных леопардов.

Представитель департамента также отметил, что чёрных медведей привлекают посевы кукурузы, поэтому они нередко заходят на поля в поисках пищи. По его словам, животные могут нападать и травмировать людей при встрече с ними. Департамент уже проводит информационные встречи с местными общинами и принимает меры для их безопасности.

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