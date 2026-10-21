W pakistańskim tehsilu Balakot czarny niedźwiedź zaatakował mieszkańca Taj Mohammada w rejonie Hangrai i ciężko go ranił. Po ataku zwierzę uciekło do swojego naturalnego środowiska — pobliskich alpejskich lasów.

Pomoc dla poszkodowanego

Jak poinformował Malik Amir, zastępca kierownika departamentu ochrony dzikiej przyrody w Balakot, niedźwiedź zszedł z lasu na zamieszkany teren i zaatakował mężczyznę. Poszkodowanego przewieziono do Tehsil Headquarters Hospital w Balakot, gdzie otrzymał pomoc medyczną i szczepienie przeciwko wściekliźnie, podaje Dawn.

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Zalecenia dla mieszkańców

Po incydencie pracownicy departamentu ochrony dzikiej przyrody odwiedzili ten rejon i doradzili mieszkańcom, by nie chodzili na pola uprawne w pobliżu lasu Nadi. Według Amira las ten jest naturalnym środowiskiem czarnych niedźwiedzi i lampartów pospolitych.

Przedstawiciel departamentu zaznaczył również, że czarne niedźwiedzie przyciągają uprawy kukurydzy, dlatego często wchodzą na pola w poszukiwaniu pożywienia. Jak powiedział, zwierzęta mogą atakować i ranić ludzi, gdy się z nimi zetkną. Departament już prowadzi spotkania informacyjne z lokalnymi społecznościami i podejmuje działania na rzecz ich bezpieczeństwa.

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