В Пакистане адвоката подозревают в нападении на судью — Dawn

В Равалпинди, Пакистан, гражданский судья получил тяжелые травмы во время предполагаемого нападения адвоката в судебном комплексе. Как сообщает Dawn, инцидент произошел во вторник после словесной ссоры между судьей и адвокатом.

Травмы головы и госпитализация

По данным источников издания, адвокат, обозначенный инициалами A.N., взял стакан и бросил его в сторону судьи. Судья, идентифицированный инициалами M.M., получил порезы головы, после чего началось кровотечение.

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Пострадавшего доставили в больницу имени Беназир Бхутто. Врачи наложили на раны головы пять или шесть швов. Полиция развернула охрану в больнице для обеспечения безопасности судьи. Он также прошел судебно-медицинское обследование.

Дело зарегистрировали по антитеррористической статье

После получения заключения медицинского обследования полиция зарегистрировала против подозреваемого FIR в отделении Civil Lines. Дело было открыто по статье 7 пакистанского Закона о борьбе с терроризмом. Текст зарегистрированного документа был опечатан полицией.

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