W Pakistanie adwokat podejrzany o atak na sędziego — Dawn

W Rawalpindi w Pakistanie sędzia cywilny doznał poważnych obrażeń podczas domniemanego ataku adwokata w kompleksie sądowym. Jak informuje Dawn, do incydentu doszło we wtorek po słownej sprzeczce między sędzią a adwokatem.

Urazy głowy i hospitalizacja

Według źródeł publikacji adwokat, oznaczony inicjałami A.N., wziął szklankę i rzucił nią w kierunku sędziego. Sędzia, zidentyfikowany inicjałami M.M., doznał ran ciętych głowy, po czym zaczęło się krwawienie.

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Poszkodowanego przewieziono do Szpitala im. Benazir Bhutto. Lekarze założyli pięć lub sześć szwów na rany głowy. Policja rozmieściła ochronę w szpitalu, aby zapewnić bezpieczeństwo sędziego. Przeszedł on również badanie sądowo-lekarskie.

Sprawę zarejestrowano na podstawie przepisu antyterrorystycznego

Po otrzymaniu wyników badania medycznego policja zarejestrowała FIR przeciwko podejrzanemu na komisariacie Civil Lines. Sprawę wszczęto na podstawie artykułu 7 pakistańskiej ustawy antyterrorystycznej. Tekst zarejestrowanego dokumentu został opieczętowany przez policję.

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