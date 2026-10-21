W Pakistanie autobus pasażerski zderzył się z separatorem drogowym i przewrócił się na autostradzie Indus w tehsilu Rojhan w dystrykcie Radżanpur. Zginęło 10 osób, a kolejne 44 zostały ranne, podaje Dawn, powołując się na służbę ratunkową Rescue 1122.

Do wypadku doszło rano

Wypadek miał miejsce około godziny 5:45 w rejonie Bangla Hidayat. Według ratowników autobus jechał z dużą prędkością, uderzył w separator i przewrócił się. Wśród ofiar śmiertelnych jest siedmiu mężczyzn, dwie kobiety i dziewczynka.

Trzydzieści osiem osób poszkodowanych leczono w szpitalu okręgowym w Radżanpurze. Kolejne cztery osoby z krytycznymi obrażeniami skierowano do Dera Ghazi Khan, a dwie ciężko ranne osoby — do szpitala Sheikh Zayed w Rahim Yar Khan.

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Kierowca został zatrzymany

W działaniach po wypadku uczestniczyło 10 karetek, dwa pojazdy ratownicze oraz 35 ratowników z Radżanpuru, Dżampuru i Rojhanu. Na miejsce przybyli również zastępca komisarza dystryktu Radżanpur Imran Ranja, szef policji okręgowej oraz zastępca komisarza.

Policja zarejestrowała sprawę, w której figuruje kierowca autobusu. W protokole, z którym zapoznał się Dawn, wskazano, że autobus jechał z dużą prędkością, a skarżący oskarżył kierowcę o niedbalstwo. Według Imrana Ranji kierowca został zatrzymany; przebywa na leczeniu w szpitalu.

Według Rescue 1122 w prowincji Pendżab codziennie rejestrowanych jest około 1352 wypadków drogowych, w których średnio ginie 14 osób.

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