В Пакистане пассажирский автобус столкнулся с дорожным разделителем и перевернулся на шоссе Инд в техсиле Роджан округа Раджанпур. Погибли 10 человек, еще 44 получили ранения, сообщает Dawn со ссылкой на службу спасения Rescue 1122.

Авария произошла утром

ДТП произошло около 5:45 в районе Бангла-Хидаят. По данным спасателей, автобус двигался на высокой скорости, врезался в разделитель и перевернулся. Среди погибших — семеро мужчин, две женщины и девочка.

Тридцать восемь пострадавших проходили лечение в окружной больнице Раджанпура. Еще четырех человек с критическими травмами направили в Дера-Гази-Хан, а двоих тяжелораненых — в больницу Шейха Заеда в Рахим-Яр-Хане.

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Водителя взяли под стражу

К реагированию на аварию привлекли 10 машин скорой помощи, два спасательных автомобиля и 35 спасателей из Раджанпура, Джампура и Роджана. На место также прибыли заместитель комиссара округа Раджанпур Имран Ранджа, глава окружной полиции и помощник комиссара.

Полиция зарегистрировала дело, в котором фигурирует водитель автобуса. В протоколе, с которым ознакомилось Dawn, указано, что автобус двигался на высокой скорости, а заявитель обвинил водителя в халатности. По словам Имрана Ранджи, водителя взяли под стражу; он проходит лечение в больнице.

По данным Rescue 1122, в провинции Пенджаб ежедневно регистрируется около 1352 дорожно-транспортных происшествий, в которых в среднем погибают 14 человек.

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