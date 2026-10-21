В Австралии суд в Маручидоре постановил передать на судебное разбирательство дело 30-летнего Томаса Киза, которого полиция обвиняет в причинении тяжкого вреда здоровью 60-летней Кэти Маккензи на пляже Перегиан в апреле 2025 года. Об этом сообщает ABC News Australia.

Спор на пляже

По версии полиции, инцидент произошел после того, как Маккензи сделала Кизу замечание из-за собаки без поводка на пляже, где выгул собак запрещен. В суде услышали, что мужчина шел вдоль берега и бросал собаке палку. Когда палка упала рядом с Маккензи, она сказала, что это пляж без собак, и отбросила ее.

Полиция утверждает, что Киз повалил женщину на землю. Маккензи получила перелом позвоночника, кровоизлияние в мозг, тяжелое сотрясение мозга, пять переломов ребер, сложный перелом стопы и разрыв печени.

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Решение магистрата

В ходе предварительного слушания были допрошены четыре свидетеля, включая саму Маккензи. Врач Оливия Макнил, лечившая пострадавшую в Университетской больнице Саншайн-Кост, заявила, что женщине не потребовалась операция, однако совокупность травм потенциально могла быть серьезной и опасной для жизни.

Защитница Киза Пенни Уайт настаивала, что медицинских доказательств недостаточно для обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью. Магистрат Крис Каллаган не согласился, отметив, что доказательств достаточно для рассмотрения дела судом. Разбирательство состоится в Окружном суде Маручидора, дата пока не определена.

После слушания Маккензи сказала, что почувствовала облегчение. Условия залога Киза также изменили: теперь он должен отмечаться в полицейском участке Кулума раз в неделю вместо трех раз. Комментировать дело он отказался.

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