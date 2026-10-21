Президент Ли Чжэ Мён расширяет прямое общение с гражданами через социальные сети, контакты с прессой и личные встречи. Как сообщает Korea Herald, он признал, что его администрация недостаточно объясняла свою политику и реагировала на обеспокоенность общества.

Социальные сети и встречи

Ли Чжэ Мён активнее использует платформу X, в частности для защиты судебных реформ, ответов на опасения относительно независимости прокуратуры и заверений касательно поставок топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Администрация президента также рассматривает тематические публичные дискуссии во время региональных поездок, чтобы напрямую слышать людей, которых касаются решения правительства.

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Рейтинг и объяснение политики

Согласно опросу Realmeter от 12 октября, уровень одобрения работы президента снизился до 35,2%, а затем восстановился до 37,3%. Это происходило на фоне споров вокруг судебных реформ, вопросов безопасности и стоимости жилья.

Ли Чжэ Мён признал, что оторвался от реалий на местах, и задался вопросом, в достаточной ли мере его реформы учитывают интересы людей, которых затрагивают государственные решения. Он также поручил министерствам заменить длинные перечни достижений более ясными объяснениями важных результатов политики.

По данным издания, на обновленную коммуникационную стратегию повлияли ежедневные телевизионные пресс-конференции президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Планируется проводить больше дебатов, пресс-конференций и прямых трансляций.

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