Prezydent Lee Jae Myung rozszerza bezpośrednią komunikację z obywatelami za pośrednictwem mediów społecznościowych, kontaktów z prasą i osobistych spotkań. Jak informuje Korea Herald, przyznał, że jego administracja niewystarczająco wyjaśniała swoją politykę i reagowała na obawy społeczeństwa.

Media społecznościowe i spotkania

Lee Jae Myung aktywniej korzysta z platformy X, w tym do obrony reform sądownictwa, odpowiadania na obawy dotyczące niezależności prokuratury oraz zapewniania o dostawach paliwa w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Biuro prezydenta rozważa również tematyczne publiczne dyskusje podczas podróży regionalnych, aby bezpośrednio wysłuchać osób, których dotyczą decyzje rządu.

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Rating i wyjaśnianie polityki

Według sondażu Realmeter z 12 października poziom poparcia dla pracy prezydenta spadł do 35,2%, a następnie wzrósł do 37,3%. Działo się to wśród sporów wokół reform sądownictwa, kwestii bezpieczeństwa i kosztów mieszkań.

Lee Jae Myung przyznał, że oderwał się od realiów w terenie, i postawił pytanie, czy jego reformy w wystarczającym stopniu uwzględniają interesy osób, których dotyczą decyzje państwa. Polecił również ministerstwom zastąpić długie listy osiągnięć jaśniejszymi wyjaśnieniami ważnych rezultatów polityki.

Według publikacji na zaktualizowaną strategię komunikacyjną wpłynęły codzienne telewizyjne konferencje prasowe prezydent Meksyku Claudii Sheinbaum. Planowane jest organizowanie większej liczby debat, konferencji prasowych i transmisji na żywo.

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