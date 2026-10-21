В Рамат-Гане, Израиль, кошерное бистро G27 возобновило работу через шесть месяцев после удара иранской ракеты, который существенно повредил заведение и вынудил его временно закрыться. По данным Jerusalem Post, в конце марта 2026 года ракета кассетного типа упала в нескольких метрах от ресторана, вызвав значительные разрушения и ущерб на миллионы шекелей.

Владельцы использовали время ремонта, чтобы изменить концепцию заведения. Обновленное бистро возглавил шеф-повар Наор Партуш. В меню сделали акцент на рыбе, премиальных сырах и сезонных продуктах, а интерьер ресторана переоборудовали.

Три формата работы в течение дня

С 7:30 G27 работает как кафе и пекарня. В утреннем меню остались шакшука, мюсли, брускетта с авокадо и молочный бурек. Также заведение предлагает круассан с трюфельной яичницей, крок-мадам, средиземноморскую фриттату, панкейки, французские тосты и профитроли.

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С 12:00 до 16:00 заведение предлагает обеденное меню из восьми блюд, сочетающих итальянскую и местную кухни. Среди них — паста с помидорами черри, паста рыбака, блюда с грибами и пицца. Отдельно доступны пять видов суши-роллов.

Вечернее меню ресторана

Вечером G27 переходит к формату полноценного ресторана с более широким выбором сырой рыбы, закусок, пасты и основных блюд. В меню входят, в частности, севиче, сашими из красного тунца, полента, мак-энд-чиз, фаршированные томаты и свежая рыба.

Команда заведения сообщила, что после удара ресторан пришлось полностью обновлять — от стульев и столовых принадлежностей до кухни. По ее словам, новый формат уже поддерживают как постоянные, так и новые посетители.

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