在以色列拉马特甘，犹太洁食小酒馆G27在遭伊朗导弹袭击六个月后恢复营业。此次袭击严重损坏了该场所，并迫使其暂时关闭。据《耶路撒冷邮报》报道，2026年3月底，一枚集束型导弹落在距餐厅数米处，造成大范围破坏和数百万谢克尔的损失。

业主利用装修期间改变了该场所的经营理念。翻新后的小酒馆由主厨纳奥尔·帕图什负责。菜单重点突出鱼类、高端奶酪和时令食材，餐厅内部也进行了重新改造。

日间三种营业模式

从7:30起，G27作为咖啡馆和烘焙店营业。早餐菜单仍保留了沙克舒卡、麦片、牛油果意式烤面包和奶制布雷克。该场所还提供松露炒蛋可颂、法式火腿芝士三明治、地中海风味意式烘蛋、松饼、法式吐司和泡芙。

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从12:00至16:00，该场所提供包含八道菜的午餐菜单，融合意大利和当地菜肴。其中包括樱桃番茄意面、渔夫意面、蘑菇菜肴和披萨。此外还提供五种寿司卷。

餐厅晚间菜单

晚间，G27转为完整餐厅模式，提供更丰富的生鱼、开胃菜、意面和主菜选择。菜单包括酸橘汁腌鱼、红金枪鱼刺身、玉米粥、奶酪通心粉、酿番茄和鲜鱼等。

该场所团队表示，袭击后不得不对餐厅进行全面翻新——从椅子和餐具到厨房。该团队称，新的经营模式已经得到常客和新顾客的支持。

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