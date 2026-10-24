在贝鲁特，乘客越来越多地使用摩托出租车，因为燃油价格上涨使乘坐被称为servees的传统拼车出租车变得更难负担。servees司机在2月将车费从20万黎巴嫩镑提高到30万黎巴嫩镑，一些司机目前每趟收费40万黎巴嫩镑或更多。

据The National报道，政府实施燃油税后，燃油价格几乎翻了一番。加油站业主工会表示，与伊朗的战争也扰乱了来自海湾国家的供应。

更便宜的替代选择

乘客泽纳布说，她从拉斯·纳巴区前往吉斯尔·瓦蒂乘坐摩托出租车花了20万黎巴嫩镑。她通过应用程序叫车，并称这一选择比在街上找出租车并与司机议价更便宜、更快。

约30岁的急救员穆萨也不再开自己的车出行。他表示，过去给车加满油要花45美元，现在的花费达到90至100美元甚至更多。他通过WhatsApp群组叫摩托出租车，向调度员发送上车地点。

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黎巴嫩的经济危机自2019年以来一直持续。世界银行曾称其为现代史上最严重的危机之一：储户失去了使用存款的机会，国家货币对美元贬值超过98%。该国最低月薪仅为300美元。

司机的抱怨与安全问题

servees司机抱怨失去乘客。其中一名司机亚当说，他不得不接下几乎每一位顾客，即使对方出价低于规定价格，因为工作数小时后，他有时几乎只能收支平衡。

传统出租车司机也指出竞争条件不平等。司机易卜拉欣表示，摩托出租车运营者不像普通出租车司机一样面临相同的执照和保险要求。他说，赋予出租车运营资格的红色车牌价格约为1.6万美元。一些司机正在适应新条件：瓦埃勒白天用摩托车载客，夜间则开持牌出租车工作。

摩托出租车在贝鲁特密集的车流中穿行，经常不戴头盔并违反交通规则。据该媒体报道，黎巴嫩当局仅对未登记摩托车采取零星措施，且几乎没有监管这一非正式市场。

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