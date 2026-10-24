距离选举仅剩数日，以色列的竞选活动因人身攻击、挑衅性广告，以及在社交媒体上传播由人工智能生成的图像而升级。正如《印度教徒报》报道，10月27日投票前的民调显示，总理本雅明·内塔尼亚胡所在阵营与其主要中右翼对手加迪·艾森科特的阵营支持率几乎持平。

竞选中的AI内容

10月21日，艾森科特在X上发布了一段祝贺内塔尼亚胡77岁生日的视频。视频中出现了由AI生成的角色，包括一名在地道中讲话的哈马斯武装人员，以及伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊的图像。该视频提及了有关内塔尼亚胡据称帮助维持伊斯兰主义运动在加沙统治的说法；总理坚决否认这一点。

内塔尼亚胡也利用AI内容攻击其对手。7月，他发布了一段视频，其中艾森科特拒绝拥抱一名身穿写有“以色列团结”字样T恤的年轻人，转而拥抱阿拉伯裔以色列候选人曼苏尔·阿巴斯。该视频因有人称这名年轻人被制作得像艾森科特的儿子而引发愤怒；艾森科特的儿子于2023年在加沙战斗中丧生。内塔尼亚胡所属政党否认了这一说法。

针对阿拉伯政党和候选人的攻击

内塔尼亚胡阵营传播了一些利用人们对反对派可能与阿拉伯裔以色列政党组成联盟的担忧的视频。一些视频中，犹太反对派政治人物摘下面具后变成阿拉伯裔以色列候选人；另一些视频则将阿拉伯人描绘在一座正在倒塌的议会大楼上方。全国各地还出现了利库德集团的广告牌，上面写着“右翼或巴勒斯坦”，旁边配有阿拉伯裔以色列政治人物的照片。

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耶路撒冷范利尔研究所区域思维论坛负责人泰尔·阿布·拉斯称这是一种煽动，主要来自总理阵营。他表示，右翼力量认为阿拉伯政党参与联盟不具合法性，并试图让人们以这种方式看待艾森科特的联盟。

人身攻击

在哈马斯2023年10月7日袭击后的战争中家庭遭受伤害的候选人，也成为攻击目标。拉莉·德赖的儿子于2024年在加沙丧生，她正代表主张普遍兵役制的新极右翼政党Am Ha Israel参选。她表示，存在一场协调一致的抹黑行动，其中提及其儿子的死亡，并指责她背叛了儿子的记忆。

利库德支持者的一个非官方Facebook页面还发布了一张对比两名母亲的图片：塔利克党的候选人塔莉·格维利被描绘在以色列国旗背景前，而批评内塔尼亚胡的埃纳夫·赞高克则被描绘在被染成红色的抗议者之中。帖文说明文字将一组人与另一组人对立起来。

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