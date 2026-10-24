肯尼亚拟惩罚未举报女性割礼者——Nation Kenya

肯尼亚参议院正在审议一项法案，根据该法案，女性生殖器切割的目击者若未报告此类事件，可能面临最高三年监禁或20万肯尼亚先令罚款。Nation Kenya对此进行了报道。

这些修改载于《2026年禁止女性生殖器切割法修正案法案》。该法案由指定参议员凯瑟琳·蒙马提出。该文件旨在修订2011年的法律，并保护遭受这一做法的人免遭刑事追诉。

保护受害者

肯尼亚现行法律并未明确保护这种做法的受害者，因此她们可能被提出指控，尽管她们本身是受害者。拟议修改旨在使立法更能回应她们的需求，防止在调查和法庭程序中造成二次创伤，并将实施该程序的人与接受该程序的人区分开来。

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克鲁尼正义基金会Trial Watch倡议与美国律师协会人权中心联合编写的一份报告称，肯尼亚当局将现行法律用于针对遭受这一做法的人，而不只是针对实施者。该研究基于对庭审的监测以及对68起与女性生殖器切割有关案件的分析。

被告数据

根据该报告，超过55%的被告是自身接受过该程序的女性和未成年女孩。实施该程序的人员占6%，为此提供场所的业主占16%。

反女性生殖器切割委员会代理总干事涅雷雷·库特瓦支持该法案，称其出台及时且有必要，可填补实施者利用的漏洞。Men End FGM组织创始人托尼·姆韦比亚也呼吁立法者加重处罚，并解决接受过该程序的女孩缺乏安全庇护所的问题。

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