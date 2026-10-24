В Бейруте пассажиры всё чаще пользуются мототакси, поскольку рост цен на топливо сделал поездки на традиционных маршрутных такси, известных как servees, менее доступными. Водители servees в феврале повысили тариф с 200 тысяч до 300 тысяч ливанских фунтов, а некоторые сейчас берут 400 тысяч фунтов и более за поездку.

Как сообщает The National, после введения правительством налога на топливо цены на него почти удвоились. По данным профсоюза владельцев заправок, война с Ираном также нарушила поставки из стран Персидского залива.

Более дешёвая альтернатива

Пассажирка Зейнаб рассказала, что поездка на мототакси из района Рас-эль-Набаа в Джиср-эль-Вати обошлась ей в 200 тысяч фунтов. Она заказала транспорт через приложение и назвала этот вариант более дешёвым и быстрым, чем поиск такси на улице и торг с водителем.

Мусса, парамедик примерно 30 лет, также отказался от поездок на собственном автомобиле. По его словам, заправить машину раньше стоило 45 долларов, а теперь расходы достигают 90–100 долларов или больше. Мототакси он вызывает через группу в WhatsApp, отправляя диспетчеру место посадки.

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Экономический кризис в Ливане продолжается с 2019 года. Всемирный банк называл его одним из самых тяжёлых в современной истории: вкладчики потеряли доступ к сбережениям, а национальная валюта обесценилась по отношению к доллару более чем на 98%. Минимальная месячная зарплата в стране составляет всего 300 долларов.

Жалобы водителей и вопросы безопасности

Водители servees жалуются на потерю пассажиров. Один из них, Адам, говорит, что вынужден брать почти каждого клиента, даже если тот предлагает меньше установленной цены, поскольку после нескольких часов работы иногда едва выходит в ноль.

Традиционные таксисты также указывают на неравные условия конкуренции. Водитель Ибрагим заявил, что операторы мототакси не имеют таких же лицензионных и страховых требований, как обычные таксисты. По его словам, красный номерной знак, дающий право работать такси, стоит около 16 тысяч долларов. Часть водителей приспосабливается к новым условиям: Ваэль днём перевозит пассажиров на мотоцикле, а ночью работает на лицензированном такси.

Мототакси маневрируют в плотном движении Бейрута, нередко без шлемов и с нарушением правил дорожного движения. По данным издания, власти Ливана ограничивались отдельными мерами против незарегистрированных мотоциклов и почти не регулировали этот неформальный рынок.

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