W Bejrucie pasażerowie coraz częściej korzystają z mototaksówek, ponieważ wzrost cen paliwa sprawił, że przejazdy tradycyjnymi taksówkami współdzielonymi, znanymi jako servees, stały się mniej dostępne. Kierowcy servees podnieśli w lutym taryfę z 200 tys. do 300 tys. funtów libańskich, a niektórzy pobierają obecnie 400 tys. funtów lub więcej za przejazd.

Jak informuje The National, po wprowadzeniu przez rząd podatku na paliwo jego ceny niemal się podwoiły. Według związku właścicieli stacji paliw wojna z Iranem zakłóciła również dostawy z krajów Zatoki Perskiej.

Tańsza alternatywa

Pasażerka Zeinab powiedziała, że przejazd mototaksówką z dzielnicy Ras el-Nabaa do Jisr el-Wati kosztował ją 200 tys. funtów. Zamówiła transport przez aplikację i określiła tę opcję jako tańszą oraz szybszą niż szukanie taksówki na ulicy i targowanie się z kierowcą.

Moussa, ratownik medyczny po trzydziestce, również zrezygnował z podróżowania własnym samochodem. Jak powiedział, zatankowanie auta kosztowało wcześniej 45 dolarów, a obecnie wydatki sięgają 90–100 dolarów lub więcej. Mototaksówki zamawia przez grupę na WhatsAppie, wysyłając dyspozytorowi miejsce odbioru.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kryzys gospodarczy w Libanie trwa od 2019 roku. Bank Światowy określał go jako jeden z najcięższych we współczesnej historii: deponenci utracili dostęp do swoich oszczędności, a waluta narodowa straciła wobec dolara ponad 98% wartości. Minimalne miesięczne wynagrodzenie w kraju wynosi zaledwie 300 dolarów.

Skargi kierowców i kwestie bezpieczeństwa

Kierowcy servees skarżą się na utratę pasażerów. Jeden z nich, Adam, mówi, że jest zmuszony przyjmować niemal każdego klienta, nawet jeśli oferuje on mniej niż ustalona cena, ponieważ po kilku godzinach pracy czasami ledwo wychodzi na zero.

Tradycyjni taksówkarze również wskazują na nierówne warunki konkurencji. Kierowca Ibrahim oświadczył, że operatorzy mototaksówek nie mają takich samych wymogów licencyjnych i ubezpieczeniowych jak zwykli taksówkarze. Według niego czerwona tablica rejestracyjna, dająca prawo do pracy jako taksówka, kosztuje około 16 tys. dolarów. Część kierowców dostosowuje się do nowych warunków: Wael w dzień przewozi pasażerów motocyklem, a nocą pracuje w licencjonowanej taksówce.

Mototaksówki manewrują w gęstym ruchu Bejrutu, często bez kasków i z naruszaniem przepisów ruchu drogowego. Według publikacji władze Libanu ograniczały się do pojedynczych działań przeciwko niezarejestrowanym motocyklom i niemal nie regulowały tego nieformalnego rynku.

Czytaj nas na