W Ramat Gan w Izraelu koszerne bistro G27 wznowiło działalność sześć miesięcy po uderzeniu irańskiej rakiety, które poważnie uszkodziło lokal i zmusiło go do tymczasowego zamknięcia. Według Jerusalem Post, pod koniec marca 2026 roku rakieta typu kasetowego spadła kilka metrów od restauracji, powodując znaczne zniszczenia i straty sięgające milionów szekli.

Właściciele wykorzystali czas remontu, aby zmienić koncepcję lokalu. Odnowionym bistrem kieruje szef kuchni Naor Partush. W menu położono nacisk na ryby, sery premium i produkty sezonowe, a wnętrze restauracji przebudowano.

Trzy formaty działalności w ciągu dnia

Od 7:30 G27 działa jako kawiarnia i piekarnia. W porannym menu pozostały szakszuka, musli, bruschetta z awokado i mleczny burek. Lokal oferuje również croissanta z jajecznicą truflową, croque madame, śródziemnomorską frittatę, pancakes, tosty francuskie i profiterolki.

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Od 12:00 do 16:00 lokal oferuje menu lunchowe z ośmioma daniami łączącymi kuchnię włoską i lokalną. Wśród nich są makaron z pomidorkami koktajlowymi, makaron rybaka, dania z grzybami i pizza. Osobno dostępnych jest pięć rodzajów rolek sushi.

Wieczorne menu restauracji

Wieczorem G27 przechodzi na format pełnowymiarowej restauracji z szerszym wyborem surowych ryb, przystawek, makaronów i dań głównych. W menu znajdują się między innymi ceviche, sashimi z czerwonego tuńczyka, polenta, mac and cheese, faszerowane pomidory i świeże ryby.

Zespół lokalu poinformował, że po uderzeniu restaurację trzeba było odnowić całkowicie — od krzeseł i zastawy stołowej po kuchnię. Według zespołu nowy format jest już wspierany zarówno przez stałych, jak i nowych gości.

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