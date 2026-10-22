В Брисбене, Австралия, сестра восьмилетней Элизабет Струхс выступила в последний день коронерского расследования её смерти и заявила, что надеется на уроки, которые помогут спасти других детей. Расследование проверяет, были ли надлежащими действия государственных органов по делу о защите ребёнка до её смерти в 2022 году, сообщает ABC News.

Показания семьи

Старшая сестра Джейд Струхс рассказала суду об Элизабет как об умном, добром и ласковом ребёнке. Она ушла из семейного дома в Тувумбе и от религии матери, когда ей было 16 лет, а Элизабет — два года. По её словам, всё это время она думала о младшей сестре и хранила её фотографии.

В середине 2019 года отец девочки Джейсон Струхс доставил её в больницу в состоянии комы вопреки воле матери, Керри Струхс. Это произошло до того, как у Элизабет диагностировали сахарный диабет 1 типа. Позднее Керри Струхс заключили в тюрьму на несколько месяцев за пренебрежение обязанностями по отношению к ребёнку. Во время пребывания Элизабет в больнице Джейд смогла восстановить с ней связь и видела, как сестра научилась самостоятельно делать проколы пальца для контроля диабета.

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Смерть ребёнка и приговоры

Элизабет Струхс умерла дома в Тувумбе в первую неделю января 2022 года после того, как её отец перестал давать ей жизненно необходимый инсулин. Джейсон Струхс недавно присоединился к религиозной группе The Saints, членом которой была его жена. Группа придерживается взглядов против медицинского вмешательства и, по данным ABC News, оказывала давление на отца, чтобы он прекратил лечение ребёнка, полагая, что её спасёт Бог.

Джейд Струхс узнала о смерти сестры через несколько дней из сообщения журналиста, а затем организовывала похороны. В заявлении тёти и дяди девочки, Мелиссы и Адама Струхс, зачитанном в суде, говорилось, что они видели племянницу только в младенчестве из-за отчуждения в семье.

В 2025 году Джейсон и Керри Струхс, а также 11 членов The Saints, предстали перед судом по обвинению в убийстве. Их оправдали по этому обвинению, однако признали виновными в непредумышленном убийстве. Родителей Элизабет каждого приговорили к более чем 14 годам лишения свободы, других членов группы — к срокам от шести до девяти лет. Коронер Эйнсли Киркегорд объявит выводы расследования в 2027 году.

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