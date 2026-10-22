在澳大利亚布里斯班，8岁女孩伊丽莎白·斯特鲁斯的姐姐在其死亡事件验尸官调查的最后一天发言，并表示她希望能从中吸取教训，以帮助挽救其他儿童。该调查正在审查，在她于2022年去世前，政府机构在该儿童保护案件中的行动是否恰当，ABC新闻报道。

家属证词

姐姐杰德·斯特鲁斯向法庭讲述，伊丽莎白是一个聪明、善良、温和的孩子。杰德16岁、伊丽莎白两岁时，她离开了位于图文巴的家和母亲的宗教。她说，在这段时间里，她一直想着妹妹，并保存着她的照片。

2019年年中，女孩的父亲杰森·斯特鲁斯违背母亲凯莉·斯特鲁斯的意愿，将处于昏迷状态的她送往医院。这发生在伊丽莎白被诊断出患有1型糖尿病之前。凯莉·斯特鲁斯后来因忽视儿童被监禁数月。伊丽莎白住院期间，杰德得以与她恢复联系，并看到妹妹学会独立进行指尖采血，以监测糖尿病。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

儿童死亡与判决

2022年1月的第一周，伊丽莎白·斯特鲁斯在图文巴的家中去世，此前她的父亲停止给她使用维持生命所必需的胰岛素。杰森·斯特鲁斯最近加入了宗教团体The Saints，他的妻子是该团体成员。该团体持反对医疗干预的观点，据ABC新闻报道，该团体向父亲施压，要求他停止对孩子的治疗，相信上帝会拯救她。

杰德·斯特鲁斯几天后通过一名记者发来的消息得知妹妹死亡，随后组织了葬礼。法庭宣读了女孩姨妈和姨父梅丽莎与亚当·斯特鲁斯的声明，声明称，由于家庭疏离，他们只在侄女还是婴儿时见过她。

2025年，杰森和凯莉·斯特鲁斯以及The Saints的11名成员因谋杀罪受审。他们被判该项指控不成立，但被认定犯有过失杀人罪。伊丽莎白的父母各被判处超过14年监禁，其他团体成员被判处6年至9年不等的刑期。验尸官安斯利·柯克高德将于2027年公布调查结论。

关注我们在