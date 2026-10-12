英国准备削减热泵补贴——《卫报》

英国部长们正准备削减用于安装热泵的补贴资金，以筹集增加国防开支的资金。据《卫报》报道，此举涉及面向英格兰和威尔士的锅炉升级计划（Boiler Upgrade Scheme），该计划帮助家庭将燃气锅炉更换为电动热泵。

能源大臣米娅塔·范布勒被要求在该部门预算中找到超过20亿英镑的节省资金。这将有助于为前政府商定的国防投资计划提供资金。

削减数亿英镑

据该报消息人士称，计划不会被完全取消，但其27亿英镑的预算可能被削减数亿英镑。安装电动热泵的基本补助为7500英镑，而对于一些未接入燃气管网的住宅，援助金额最高可达9000英镑。

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自该计划于2022年启动以来，在其支持下已安装近8万台热泵。与此同时，财政部官员长期认为，补贴主要由中产阶级家庭获得。该计划的支持者称，超过40%的资金发放给了年收入低于5.2万英镑的家庭。

行业反应

能源行业和气候组织的代表警告称，削减可能损害英国热泵市场的发展。该计划支持者估计，该行业每年增长超过25%，但去年法国的热泵销量是英国的四倍。

能源安全和净零排放部表示，用于国防投资计划的节省资金仅占该部门总预算的一小部分，而该预算在政府支出审查后有所增加。该部门称，将在秋季公布国家安全投资融资的细节。

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