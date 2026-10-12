W Wielkiej Brytanii ministrowie przygotowują się do ograniczenia finansowania dopłat do instalacji pomp ciepła, aby znaleźć środki na zwiększenie wydatków obronnych. Według The Guardian chodzi o program Boiler Upgrade Scheme dla Anglii i Walii, który pomaga gospodarstwom domowym zastępować kotły gazowe elektrycznymi pompami ciepła.

Minister energii Miatta Fahnbulleh otrzymała zadanie znalezienia ponad 2 mld funtów oszczędności w budżecie resortu. Ma to pomóc sfinansować plan inwestycji obronnych uzgodniony przez poprzedni rząd.

Cięcia rzędu setek milionów

Według źródeł gazety program nie ma zostać całkowicie zlikwidowany, jednak z jego budżetu wynoszącego 2,7 mld funtów może zostać obciętych kilkaset milionów. Podstawowa dotacja na instalację elektrycznej pompy ciepła wynosi 7 500 funtów, a w przypadku niektórych domów niepodłączonych do sieci gazowej wsparcie może sięgać 9 000 funtów.

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Od uruchomienia programu w 2022 roku z jego wsparciem zainstalowano prawie 80 tys. pomp ciepła. Jednocześnie urzędnicy skarbu od dawna uważali, że z dopłat korzystają głównie gospodarstwa domowe klasy średniej. Zwolennicy programu twierdzą, że ponad 40% środków otrzymały rodziny o rocznych dochodach poniżej 52 tys. funtów.

Reakcja branży

Przedstawiciele sektora energetycznego i organizacji klimatycznych ostrzegli, że cięcia mogą zaszkodzić rozwojowi brytyjskiego rynku pomp ciepła. Według zwolenników programu sektor rośnie o ponad 25% rocznie, choć w ubiegłym roku we Francji sprzedano czterokrotnie więcej pomp ciepła niż w Wielkiej Brytanii.

Departament Bezpieczeństwa Energetycznego i Neutralności Emisyjnej oświadczył, że oszczędności przeznaczone na plan inwestycji obronnych stanowią niewielką część całkowitego budżetu resortu, który wzrósł po przeglądzie wydatków publicznych. Poinformowano, że szczegóły finansowania inwestycji w bezpieczeństwo narodowe zostaną przedstawione jesienią.

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