В Великобритании министры готовятся сократить финансирование субсидий на установку тепловых насосов, чтобы найти средства для увеличения оборонных расходов. По данным The Guardian, речь идет о программе Boiler Upgrade Scheme для Англии и Уэльса, которая помогает домохозяйствам заменять газовые котлы электрическими тепловыми насосами.

Министру энергетики Миатте Фанбулле поручили найти более 2 млрд фунтов стерлингов экономии в бюджете ведомства. Это должно помочь профинансировать план оборонных инвестиций, согласованный предыдущим правительством.

Сокращения на сотни миллионов

По данным источников издания, программу не планируют полностью отменять, однако из ее бюджета объемом 2,7 млрд фунтов стерлингов могут сократить сотни миллионов. Базовый грант на установку электрического теплового насоса составляет 7 500 фунтов, а для некоторых домов, не подключенных к газовой сети, помощь может достигать 9 000 фунтов.

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С начала программы в 2022 году при ее поддержке было установлено почти 80 тысяч тепловых насосов. В то же время чиновники казначейства давно считали, что субсидиями преимущественно пользуются домохозяйства среднего класса. Сторонники программы утверждают, что более 40% средств получили семьи с годовым доходом менее 52 тысяч фунтов.

Реакция отрасли

Представители энергетической отрасли и климатических организаций предупредили, что сокращения могут навредить развитию британского рынка тепловых насосов. По оценке сторонников программы, отрасль растет более чем на 25% ежегодно, хотя в прошлом году во Франции было продано вчетверо больше тепловых насосов, чем в Великобритании.

В Департаменте энергетической безопасности и нулевых выбросов заявили, что экономия для плана оборонных инвестиций составляет небольшую часть общего бюджета ведомства, который вырос после пересмотра государственных расходов. Там сообщили, что детали финансирования инвестиций в национальную безопасность представят осенью.

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