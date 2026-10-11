澳大利亚新南威尔士州独立规划委员会批准了将亨特谷运营公司（Hunter Valley Operations，HVO）煤炭综合设施运营期限延长至2045年的项目。该项目计划在综合设施的北部和南部区域开采约4.29亿吨煤炭。OilPrice报道。

委员会的论据

委员会承认，该项目将对亨特谷地区、该州和全球的气候、人口、经济及环境产生影响。同时，委员会得出结论，这些影响超过了该地区和新南威尔士州所获得的益处，包括保住就业岗位、维持经济活动、支持当地企业，以及获得特许权使用费和税收收入。

据该媒体报道，HVO对经济的贡献估计每年超过10亿美元。该提案得到了该州州长克里斯·明斯、自然资源部长考特尼·胡索斯以及新南威尔士州联盟党的支持。委员会收到超过1万份公众意见，其中约60%支持该项目。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

气候担忧与审批

气候活动人士批评批准延长HVO运营期限，称此举与澳大利亚在《巴黎气候协定》下的承诺相矛盾。据估计，在项目实施的19年间，温室气体排放量可能达到8.09亿吨。

该综合设施延长运营仍需获得联邦环境批准；预计将在今年年底前作出决定。如获批准，运营商必须制定管理出口煤炭在海外燃烧所产生排放的计划，包括限制向气候政策符合《巴黎协定》目标的司法管辖区供应煤炭。运营商还应采取减排措施，最大限度使用可再生能源，并购买额外的碳抵消额度。

关注我们在