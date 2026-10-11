Независимая комиссия по планированию австралийского штата Новый Южный Уэльс одобрила проект продления работы угольного комплекса Hunter Valley Operations (HVO) до 2045 года. Проект предусматривает добычу примерно 429 млн тонн угля на северном и южном участках комплекса. Об этом сообщает OilPrice.

Аргументы комиссии

Комиссия признала, что проект окажет влияние на климат, население, экономику и окружающую среду региона Хантер-Вэлли, штата и мира. В то же время она пришла к выводу, что эти воздействия перевешивают преимущества для региона и Нового Южного Уэльса, в частности сохранение рабочих мест, экономической активности, поддержку местного бизнеса, а также поступления от роялти и налогов.

По данным издания, вклад HVO в экономику оценивается более чем в $1 млрд ежегодно. Предложение поддержали премьер штата Крис Миннс, министр природных ресурсов Кортни Хуссос и коалиция Нового Южного Уэльса. Комиссия получила более 10 тыс. обращений от общественности, примерно 60% которых поддерживали проект.

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Климатические предостережения и согласование

Климатические активисты раскритиковали одобрение продления HVO, заявив, что оно противоречит обязательствам Австралии по Парижскому климатическому соглашению. По оценке, за 19 лет реализации проекта объем выбросов парниковых газов может составить 809 млн тонн.

Для продления работы комплекса все еще необходимо федеральное экологическое согласование; решение ожидается до конца года. В случае одобрения оператор должен разработать план управления выбросами от сжигания экспортируемого угля за рубежом, в частности ограничить поставки в юрисдикции с климатической политикой, соответствующей целям Парижского соглашения. От оператора также ожидают мер по сокращению выбросов, максимального использования возобновляемой энергии и приобретения дополнительных углеродных компенсаций.

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