Niezależna Komisja Planowania australijskiego stanu Nowa Południowa Walia zatwierdziła projekt przedłużenia działalności kompleksu węglowego Hunter Valley Operations (HVO) do 2045 roku. Projekt przewiduje wydobycie około 429 mln ton węgla na północnym i południowym obszarze kompleksu. Informuje o tym OilPrice.

Argumenty komisji

Komisja uznała, że projekt wpłynie na klimat, ludność, gospodarkę i środowisko regionu Hunter Valley, stanu oraz świata. Jednocześnie doszła do wniosku, że te skutki przeważają nad korzyściami dla regionu i Nowej Południowej Walii, w tym zachowaniem miejsc pracy, aktywności gospodarczej, wsparciem dla lokalnych przedsiębiorstw, a także wpływami z opłat licencyjnych i podatków.

Według publikacji wkład HVO w gospodarkę szacuje się na ponad 1 mld dolarów rocznie. Propozycję poparli premier stanu Chris Minns, minister zasobów naturalnych Courtney Houssos oraz koalicja Nowej Południowej Walii. Komisja otrzymała ponad 10 tys. zgłoszeń od społeczeństwa, z których około 60% popierało projekt.

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Zastrzeżenia klimatyczne i zgoda

Aktywiści klimatyczni skrytykowali zatwierdzenie przedłużenia HVO, twierdząc, że jest ono sprzeczne ze zobowiązaniami Australii wynikającymi z paryskiego porozumienia klimatycznego. Według szacunków w ciągu 19 lat realizacji projektu emisje gazów cieplarnianych mogą wynieść 809 mln ton.

Do przedłużenia działalności kompleksu nadal potrzebna jest federalna zgoda środowiskowa; decyzja jest oczekiwana do końca roku. W przypadku zatwierdzenia operator musi opracować plan zarządzania emisjami ze spalania eksportowanego węgla za granicą, w tym ograniczyć dostawy do jurysdykcji prowadzących politykę klimatyczną zgodną z celami porozumienia paryskiego. Od operatora oczekuje się także działań na rzecz redukcji emisji, maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej oraz zakupu dodatkowych kompensacji emisji dwutlenku węgla.

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