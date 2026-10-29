巴基斯坦KSE-100指数升至165,736点——Dawn

10月29日，巴基斯坦证券交易所的基准KSE-100指数上涨1,269.55点，涨幅为0.77%，至165,736.76点。这是市场连续第三个交易日回升，Dawn报道。

交易期间，该指数一度达到166,100.34点，但在较高水平的获利了结削减了部分涨幅。盘中最低点为164,355.83点。市场收于165,000点这一心理关口上方。

企业业绩支撑市场

Topline Securities表示，买盘兴趣持续稳定，投资者情绪有所改善。市场也受到好于预期的企业业绩支持。Fauji Fertiliser、National Bank、Hub Power、MCB Bank和Bank Alfalah对指数上涨的贡献最大，合计约为833点。

据Arif Habib Ltd数据，Engro Holdings在2026年第三季度实现合并净利润104.69亿巴基斯坦卢比，比上年同期增长17%。每股收益为8.69卢比。该公司未宣布本季度派发股息。

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石油与政策利率

由于能源价格上涨以及巴基斯坦国家银行将政策利率从11.5%上调至12%，投资者同时保持谨慎。巴基斯坦依赖经霍尔木兹海峡进口能源。

布伦特原油期货上涨1%，至每桶115.02美元；美国WTI原油上涨1.7%，至101.61美元。沙特阿拉伯一座炼油厂遭袭后，市场对石油供应风险的担忧加剧。

股票交易量增长43.82%，至5.78亿股；交易额增长45.01%，至262亿卢比。Pervez Ahmed Co股票交易最为活跃，成交5,800万股。

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