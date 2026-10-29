Indeks KSE-100 w Pakistanie wzrósł do 165 736 punktów — Dawn

W Pakistanie bazowy indeks KSE-100 Pakistańskiej Giełdy Papierów Wartościowych wzrósł 29 października o 1269,55 punktu, czyli o 0,77%, do 165 736,76 punktu. Był to trzeci z rzędu dzień odbudowy rynku, informuje Dawn.

W trakcie sesji indeks osiągnął 166 100,34 punktu, jednak realizacja zysków na wyższych poziomach ograniczyła część wzrostu. Najniższy poziom w ciągu dnia wyniósł 164 355,83 punktu. Rynek zamknął się powyżej psychologicznego poziomu 165 000 punktów.

Wyniki spółek wsparły rynek

Topline Securities poinformowała o utrzymującym się zainteresowaniu kupujących i poprawie nastrojów inwestorów. Rynek wsparły także lepsze od oczekiwanych wyniki spółek. Największy wkład we wzrost indeksu miały Fauji Fertiliser, National Bank, Hub Power, MCB Bank i Bank Alfalah — łącznie około 833 punktów.

Według Arif Habib Ltd Engro Holdings osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 10,469 mld rupii pakistańskich w trzecim kwartale 2026 roku, o 17% wyższy niż rok wcześniej. Zysk na akcję wyniósł 8,69 rupii. Spółka nie ogłosiła dywidendy za kwartał.

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Ropa i stopa procentowa

Inwestorzy pozostawali jednocześnie ostrożni z powodu wzrostu cen energii oraz podniesienia przez Bank Państwowy Pakistanu stopy procentowej z 11,5% do 12%. Pakistan zależy od importu energii przez Cieśninę Ormuz.

Kontrakty futures na ropę Brent wzrosły o 1%, do 115,02 dolara za baryłkę, a amerykańska ropa WTI — o 1,7%, do 101,61 dolara. Po ataku na rafinerię w Arabii Saudyjskiej nasiliły się obawy dotyczące ryzyka dla dostaw ropy.

Wolumen obrotu akcjami wzrósł o 43,82%, do 578 mln papierów, a wartość transakcji — o 45,01%, do 26,2 mld rupii. Najaktywniej handlowano akcjami Pervez Ahmed Co — 58 mln papierów.

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