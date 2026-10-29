Индекс KSE-100 в Пакистане вырос до 165 736 пунктов — Dawn

В Пакистане базовый индекс KSE-100 Пакистанской фондовой биржи 29 октября вырос на 1269,55 пункта, или на 0,77%, до 165 736,76 пункта. Это стало третьим подряд днем восстановления рынка, сообщает Dawn.

В ходе торгов индекс достигал 166 100,34 пункта, однако фиксация прибыли на более высоких уровнях сократила часть роста. Самой низкой внутридневной отметкой стали 164 355,83 пункта. Рынок закрылся выше психологического уровня в 165 000 пунктов.

Корпоративные результаты поддержали рынок

Topline Securities сообщила об устойчивом интересе покупателей и улучшении настроений инвесторов. Рынок также поддержали корпоративные результаты, оказавшиеся лучше ожиданий. Наибольший вклад в рост индекса внесли Fauji Fertiliser, National Bank, Hub Power, MCB Bank и Bank Alfalah — в совокупности около 833 пунктов.

По данным Arif Habib Ltd, Engro Holdings получила консолидированную чистую прибыль в размере 10,469 млрд пакистанских рупий в третьем квартале 2026 года — на 17% больше, чем годом ранее. Прибыль на акцию составила 8,69 рупии. Компания не объявляла дивиденды за квартал.

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Нефть и учетная ставка

Инвесторы при этом сохраняли осторожность из-за роста цен на энергоносители и повышения Государственным банком Пакистана учетной ставки с 11,5% до 12%. Пакистан зависит от импорта энергоносителей через Ормузский пролив.

Фьючерсы на Brent подорожали на 1%, до 115,02 доллара за баррель, а американская нефть WTI — на 1,7%, до 101,61 доллара. После атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии усилились опасения относительно рисков для поставок нефти.

Объем торгов акциями вырос на 43,82%, до 578 млн бумаг, а стоимость сделок — на 45,01%, до 26,2 млрд рупий. Наиболее активно торговались акции Pervez Ahmed Co — 58 млн бумаг.

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