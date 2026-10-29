Індекс KSE-100 у Пакистані зріс до 165 736 пунктів — Dawn

У Пакистані базовий індекс KSE-100 Пакистанської фондової біржі 29 жовтня зріс на 1269,55 пункту, або 0,77%, до 165 736,76 пункту. Це стало третім поспіль днем відновлення ринку, повідомляє Dawn.

Під час торгів індекс сягав 166 100,34 пункту, однак фіксація прибутку на вищих рівнях скоротила частину зростання. Найнижчою внутрішньоденною позначкою стали 164 355,83 пункту. Ринок закрився вище психологічного рівня у 165 000 пунктів.

Корпоративні результати підтримали ринок

Topline Securities повідомила про стійкий інтерес покупців і поліпшення настроїв інвесторів. Ринок також підтримали кращі, ніж очікувалося, корпоративні результати. Найбільший внесок у зростання індексу зробили Fauji Fertiliser, National Bank, Hub Power, MCB Bank та Bank Alfalah — разом близько 833 пунктів.

За даними Arif Habib Ltd, Engro Holdings отримала консолідований чистий прибуток у 10,469 млрд пакистанських рупій у третьому кварталі 2026 року — на 17% більше, ніж роком раніше. Прибуток на акцію становив 8,69 рупії. Компанія не оголосила дивідендів за квартал.

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Нафта та облікова ставка

Інвестори водночас зберігали обережність через подорожчання енергоносіїв і підвищення Державним банком Пакистану облікової ставки з 11,5% до 12%. Пакистан залежить від імпорту енергоносіїв через Ормузьку протоку.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 1%, до 115,02 долара за барель, а американська нафта WTI — на 1,7%, до 101,61 долара. Після атаки на нафтопереробний завод у Саудівській Аравії посилилися побоювання щодо ризиків для постачання нафти.

Обсяг торгів акціями зріс на 43,82%, до 578 млн паперів, а вартість угод — на 45,01%, до 26,2 млрд рупій. Найактивніше торгувалися акціями Pervez Ahmed Co — 58 млн паперів.

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