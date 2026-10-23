英格兰有8万名儿童和年轻人等待社区医疗服务的就诊超过一年。护理质量委员会（CQC）年度报告称，这几乎是等待时间相同的成年人人数的11倍。

据《卫报》报道，CQC记录到英格兰国民医疗服务体系历史上儿童医疗服务等候时间最急剧的增长之一。与此同时，部分成年患者的等候时间有所缩短。

需求超过服务能力

CQC表示，在需求迅速增长和工作人员数量减少的背景下，儿童和年轻人最受延误影响。该报采访的专家指出，长期等待导致儿童病情恶化，治疗也变得更加困难。

监管机构还表示，尽管对其工作的需求不断增加，家庭访视护士和学校护士的人数仍在继续减少。在许多领域，包括心理健康服务，患者的需求正变得更加复杂。

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获得医疗服务的地区不平等

CQC报告指出，服务可及性、护理质量和治疗结果在地区之间存在不合理差异，并取决于患者居住在哪里以及他们是谁。监管机构注意到，儿童因糖尿病和哮喘住院的比率各不相同，且一些地区儿童牙齿龋坏的比率尤其高。

皇家儿科和儿童健康学院代表罗尼·程表示，社区医疗服务在医院外为患有复杂疾病、发育障碍和需要保护的儿童提供支持。他说，超过四分之一的儿童等待治疗超过一年，延误影响儿童的学习、健康状况及其家庭。

CQC主席朱莉娅·诺伊贝格尔表示，部分医疗和社会护理服务运作良好，但改善速度未能跟上需求增长。卫生与社会保健部表示，政府已承诺加强对母亲和儿童的支持，并建立新的国家护理服务。

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