W Anglii 80 tys. dzieci i młodych ludzi czeka ponad rok na wizytę w środowiskowych służbach zdrowia. To prawie 11 razy więcej niż liczba dorosłych z takim samym czasem oczekiwania, wynika z dorocznego raportu Komisji ds. Jakości Opieki (CQC).

Jak informuje The Guardian, CQC odnotowała jeden z najgwałtowniejszych wzrostów czasu oczekiwania na opiekę zdrowotną dla dzieci w historii angielskiej Narodowej Służby Zdrowia. Jednocześnie czas oczekiwania części dorosłych pacjentów się skrócił.

Popyt przewyższa możliwości służb

Według CQC dzieci i młodzi ludzie najbardziej cierpią z powodu opóźnień w obliczu gwałtownie rosnącego popytu i zmniejszającej się liczby personelu. Eksperci, z którymi rozmawiała gazeta, zaznaczyli, że z powodu długiego oczekiwania stan dzieci się pogarsza, a leczenie staje się trudniejsze.

Regulator poinformował również, że liczba pielęgniarek środowiskowych i pielęgniarek szkolnych nadal spada, mimo rosnącego zapotrzebowania na ich pracę. W wielu obszarach, w tym w służbach zdrowia psychicznego, potrzeby pacjentów stają się coraz bardziej złożone.

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Regionalne nierówności w dostępie do opieki

W raporcie CQC wskazano, że dostęp do usług, jakość opieki i wyniki leczenia różnią się nieuzasadnienie między regionami i zależą od miejsca zamieszkania pacjentów oraz od tego, kim są. Regulator zwrócił uwagę na różne wskaźniki hospitalizacji dzieci z powodu cukrzycy i astmy, a także na szczególnie wysokie wskaźniki próchnicy zębów u dzieci w niektórych rejonach.

Przedstawiciel Królewskiego Kolegium Pediatrii i Zdrowia Dziecka Ronnie Cheung oświadczył, że środowiskowe służby zdrowia wspierają poza szpitalami dzieci ze złożonymi chorobami, zaburzeniami rozwojowymi i potrzebami w zakresie ochrony. Według niego ponad jedna czwarta dzieci czeka na leczenie ponad rok, a opóźnienia wpływają na edukację dzieci, ich stan oraz rodziny.

Przewodnicząca CQC Julia Neuberger oświadczyła, że niektóre służby zdrowotne i społeczne działają dobrze, jednak poprawa nie nadąża za rosnącym popytem. W Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej poinformowano, że rząd zobowiązał się wzmocnić wsparcie dla matek i dzieci oraz utworzyć nową krajową służbę opieki.

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