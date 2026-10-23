В Англии 80 тысяч детей и молодых людей более года ожидают приема в службах общественного здравоохранения. Это почти в 11 раз больше, чем число взрослых с таким же сроком ожидания, говорится в ежегодном отчете Комиссии по качеству медицинской помощи (CQC).

Как сообщает The Guardian, CQC зафиксировала один из самых резких ростов сроков ожидания медицинской помощи для детей за всю историю Национальной службы здравоохранения Англии. В то же время время ожидания для части взрослых пациентов сократилось.

Спрос опережает возможности служб

По данным CQC, дети и молодые люди больше всего страдают от задержек на фоне стремительного роста спроса и сокращения численности персонала. Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что из-за длительного ожидания состояние детей ухудшается, а лечение усложняется.

Регулятор также сообщил, что число патронажных медсестер и школьных медсестер продолжает сокращаться, несмотря на рост потребности в их работе. Во многих сферах, в частности в службах психического здоровья, потребности пациентов становятся более сложными.

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Региональное неравенство в доступе к помощи

В отчете CQC отмечается, что доступ к услугам, качество помощи и результаты лечения неоправданно различаются между регионами и зависят от того, где живут пациенты и кем они являются. Регулятор обратил внимание на различные показатели госпитализаций детей из-за диабета и астмы, а также на особенно высокие показатели разрушенных зубов у детей в некоторых районах.

Представитель Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья Ронни Ченг заявил, что службы общественного здравоохранения поддерживают вне больниц детей со сложными заболеваниями, нарушениями развития и потребностями в защите. По его словам, более четверти детей ждут лечения более года, а задержки влияют на обучение детей, их состояние и семьи.

Председатель CQC Джулия Нойбергер заявила, что отдельные медицинские и социальные службы работают хорошо, однако улучшения не успевают за ростом спроса. В Министерстве здравоохранения и социального обеспечения сообщили, что правительство обязалось усилить поддержку матерей и детей и создать новую национальную службу ухода.

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