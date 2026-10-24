卡尔斯鲁厄理工学院的科学家将CD44分子确定为胰腺癌新治疗方法的潜在靶点。正如News-Medical报道，CD44会影响癌症相关成纤维细胞的行为——这类结缔组织细胞构成肿瘤微环境。

研究发现了什么

胰腺肿瘤周围是复杂的组织，其中包括辅助细胞、血管和免疫细胞。研究人员表示，这种周围环境可占肿瘤质量的90%。癌症相关成纤维细胞形成类似瘢痕组织的致密结构，促进肿瘤生长和扩散，并抑制免疫反应。因此，对某些其他癌症有效的免疫疗法在胰腺癌中往往没有效果。

在小鼠模型和人类细胞实验中，科学家使CD44失活。此后，成纤维细胞产生的细胞外基质成分减少，释放的细胞因子减少，并失去了抑制免疫系统的能力。在小鼠模型中，这使免疫细胞能够更成功地攻击肿瘤细胞，并伴随着肿瘤体积显著缩小。

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治疗前景

KIT研究组负责人维罗妮克·奥里安-鲁索教授表示，通过使CD44失活来有针对性地改变成纤维细胞，而不是摧毁它们，可能为破坏性较小的治疗方法开辟道路。此前，KIT已经研究了阻断癌细胞上个别CD44变体的方法，这可能减缓疾病进展。在此基础上，科学家开发了一种靶向CD44v6的肽，该肽已在一项临床研究中接受测试。

新结果表明，阻断肿瘤周围组织中的CD44也可能具有治疗潜力。同时，要开发临床应用仍需要进一步研究。该研究发表在《Cell Death & Disease》期刊上；约翰内斯·古腾堡大学美因茨大学医学中心TRON的研究人员以及弗赖堡大学的研究人员也参与了这项工作。

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