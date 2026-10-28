在刚果民主共和国暴发疫情的背景下，非洲疾病控制与预防中心总干事让·卡塞亚表示，埃博拉病毒存在扩散至非洲以外地区的风险。据Interia报道，他呼吁各国加强准备工作和治疗能力，并强调如果没有适当措施，任何国家都不会安全。

四个国家出现病例

该媒体报道称，四个非洲国家已记录到埃博拉病例。根据所引述的数据，刚果民主共和国的形势最为严峻，已确认超过1万例感染。乌干达报告了20名患者，肯尼亚报告了8名患者。尼日利亚也发现了一例病例：据Interia报道，这名感染女性从乌干达抵达该国首都阿布贾。

据该媒体消息，该病毒累计导致近5000人死亡。世界卫生组织将非洲的情况描述为一场严峻的流行病。此次疫情于5月在刚果民主共和国暴发；这一威胁与Bundibugyo毒株有关，据称目前尚无针对该毒株的疫苗和专门治疗方法。

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患者被送往瑞士

一名来自乌干达的瑞士外交官妻子被感染后，于周一与丈夫一同被送往瑞士的一家医院。尼日利亚卫生部长穆罕默德·阿里·帕特表示，这名患者的临床状况已显著改善，但她仍可能成为传染源，因此对她继续采取严格的安全措施。

卡塞亚召集非洲国家卫生部长于周三举行会议，讨论跨境合作。拟议措施包括在发现病毒的地区于入境和出境点进行筛查和专门检测。他还呼吁建立所谓的和平走廊，以便医务人员能够抵达反叛武装与政府军持续交战的地区。

卡塞亚估计，非洲抗击埃博拉病毒需要约30亿美元。非洲国家承诺提供1.2亿美元，其余资金应来自美国、欧盟和英国的捐助方，但他表示，这些资金尚未到账。

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