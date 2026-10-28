На фоне вспышки в Демократической Республике Конго генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея заявил о риске распространения Эболы за пределы Африки. По данным Interia, он призвал страны усилить готовность и возможности лечения, подчеркнув, что ни одно государство не будет в безопасности без надлежащих мер.

Случаи в четырех странах

Издание сообщает, что случаи Эболы зафиксированы в четырех африканских странах. Согласно приведенным данным, наиболее сложная ситуация сложилась в Демократической Республике Конго, где подтвердили более 10 тысяч заражений. В Уганде сообщали о 20 заболевших, в Кении — о восьми. Случай также выявили в Нигерии: инфицированная женщина, по данным Interia, прибыла в столицу страны Абуджу из Уганды.

В целом вирус, по информации издания, привел к смерти почти 5 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ситуацию в Африке как сложную эпидемию. Вспышка началась в мае в Демократической Республике Конго; угрозу связывают со штаммом Bundibugyo, против которого, как отмечается, нет вакцины и специализированного лечения.

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Пациентку доставили в Швейцарию

Инфицированную жену швейцарского дипломата, которая родом из Уганды, в понедельник вместе с мужем доставили в больницу в Швейцарии. Министр здравоохранения Нигерии Мухаммад Али Пате сообщил, что клиническое состояние пациентки существенно улучшилось, однако она все еще может быть источником инфекции, поэтому для нее сохранили строгие меры безопасности.

Касея созвал на среду встречу министров здравоохранения африканских стран для обсуждения трансграничного сотрудничества. Среди предложенных шагов — скрининг и специализированные тесты в пунктах въезда и выезда в регионах, где выявили вирус. Он также призвал создать так называемые коридоры мира, чтобы медики могли добраться до территорий, где продолжаются бои между повстанцами и правительственными силами.

По оценке Касеи, борьба с Эболой в Африке требует около 3 млрд долларов. Африканские государства обязались предоставить 120 млн долларов, а остальное финансирование должно поступить от доноров из США, ЕС и Великобритании, однако, по его словам, средства еще не поступили.

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