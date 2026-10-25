规律服用降压药与更显著地预防心脏病发作、中风及其他严重心血管事件有关。研究人员在 ESC Congress 2026 上公布了一项分析并得出这一结论，ScienceDaily报道。

科学家分析了9项临床试验中91,339名参与者的个体数据。在每项试验中，用于控制血压的治疗均与安慰剂或强度较低的治疗方案进行了比较。

差异取决于治疗的规律性

研究人员根据参与者对处方治疗的依从性将其分为两组。当一个人服用了至少80%的处方药物时，其依从性水平被视为较高；服用药物不足80%的人被归入依从性较低组。

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在依从性较高的患者中，治疗组的收缩压比对照组低5.2毫米汞柱。在依从性较低时，这一差异为3.0毫米汞柱。

预防心血管事件

研究人员将中风、心肌梗死、冠心病以及导致住院或死亡的心力衰竭列为重大心血管事件。在规律遵从治疗的人群中，此类事件的发生率比采用替代方案的组低11%。依从性较低的参与者在这一指标上未出现具有统计学意义的下降。

即使在临床试验的定期监测条件下，治疗依从性也会随时间下降：第一年，88%的参与者达到较高依从性的门槛；到第五年，这一比例为79%。研究人员建议更频繁地评估治疗依从性、简化用药方案、将多种药物合并为一片药物，并使用长效药物。

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