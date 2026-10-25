Регулярный приём препаратов для снижения артериального давления связан с заметно лучшей защитой от инфарктов, инсультов и других тяжёлых сердечно-сосудистых событий. К таким выводам пришли исследователи, представившие анализ на ESC Congress 2026, сообщает ScienceDaily.

Учёные проанализировали индивидуальные данные 91 339 участников девяти клинических испытаний. В каждом из них лечение для контроля давления сравнивали с плацебо или менее интенсивной схемой терапии.

Разница зависела от регулярности лечения

Участников разделили на две группы в зависимости от соблюдения назначенной терапии. Более высоким считался уровень приверженности, когда человек принимал не менее 80% назначенных препаратов; к группе с более низкой приверженностью отнесли тех, кто принимал менее 80% лекарств.

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Среди пациентов с более высокой приверженностью систолическое артериальное давление в группе лечения было на 5,2 мм рт. ст. ниже, чем в группе сравнения. При более низкой приверженности эта разница составляла 3,0 мм рт. ст.

Защита от сердечно-сосудистых событий

К крупным сердечно-сосудистым событиям исследователи отнесли инсульт, инфаркт миокарда, ишемическую болезнь сердца и сердечную недостаточность, приведшую к госпитализации или смерти. В группе людей, регулярно соблюдавших лечение, частота таких событий была на 11% ниже по сравнению с группой альтернативного подхода. Участники с более низкой приверженностью не имели статистически значимого снижения этого показателя.

Даже в условиях регулярного наблюдения в клинических испытаниях соблюдение терапии со временем ухудшалось: в первый год 88% участников соответствовали порогу более высокой приверженности, а на пятый год — 79%. Исследователи предлагают чаще оценивать соблюдение лечения, упрощать схемы приёма, объединять несколько препаратов в одной таблетке и применять лекарства длительного действия.

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