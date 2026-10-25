Ліки від тиску знизили серцеві ризики на 11% за регулярного прийому — ScienceDaily

Регулярний прийом препаратів для зниження артеріального тиску пов’язаний із помітно кращим захистом від інфарктів, інсультів та інших тяжких серцево-судинних подій. Таких висновків дійшли дослідники, які представили аналіз на ESC Congress 2026, повідомляє ScienceDaily.

Науковці проаналізували індивідуальні дані 91 339 учасників дев’яти клінічних випробувань. У кожному з них лікування для контролю тиску порівнювали з плацебо або менш інтенсивною схемою терапії.

Різниця залежала від регулярності лікування

Учасників поділили на дві групи залежно від дотримання призначеної терапії. Вищим вважали рівень прихильності, коли людина приймала щонайменше 80% призначених препаратів; до групи нижчої прихильності віднесли тих, хто приймав менше ніж 80% ліків.

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Серед пацієнтів із вищою прихильністю систолічний артеріальний тиск у групі лікування був на 5,2 мм рт. ст. нижчим, ніж у групі порівняння. За нижчої прихильності ця різниця становила 3,0 мм рт. ст.

Захист від серцево-судинних подій

До великих серцево-судинних подій дослідники зарахували інсульт, інфаркт міокарда, ішемічну хворобу серця та серцеву недостатність, що призвела до госпіталізації або смерті. У групі людей, які регулярно дотримувалися лікування, частота таких подій була на 11% нижчою порівняно з групою альтернативного підходу. Учасники з нижчою прихильністю не мали статистично значущого зниження цього показника.

Навіть за умов регулярного спостереження в клінічних випробуваннях дотримання терапії з часом погіршувалося: у перший рік 88% учасників відповідали порогу вищої прихильності, а на п’ятий рік — 79%. Дослідники пропонують частіше оцінювати дотримання лікування, спрощувати схеми прийому, поєднувати кілька препаратів в одній таблетці та застосовувати ліки тривалої дії.

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