Regularne przyjmowanie leków obniżających ciśnienie tętnicze wiąże się z wyraźnie lepszą ochroną przed zawałami serca, udarami i innymi ciężkimi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi. Do takich wniosków doszli badacze, którzy przedstawili analizę podczas ESC Congress 2026, podaje ScienceDaily.

Naukowcy przeanalizowali indywidualne dane 91 339 uczestników dziewięciu badań klinicznych. W każdym z nich leczenie mające na celu kontrolę ciśnienia porównywano z placebo lub mniej intensywnym schematem terapii.

Różnica zależała od regularności leczenia

Uczestników podzielono na dwie grupy w zależności od przestrzegania zaleconej terapii. Za wyższy uznawano poziom adherencji, gdy dana osoba przyjmowała co najmniej 80% przepisanych leków; do grupy o niższej adherencji zaliczono tych, którzy przyjmowali mniej niż 80% leków.

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Wśród pacjentów z wyższą adherencją skurczowe ciśnienie tętnicze w grupie leczonej było o 5,2 mmHg niższe niż w grupie porównawczej. Przy niższej adherencji różnica ta wynosiła 3,0 mmHg.

Ochrona przed zdarzeniami sercowo-naczyniowymi

Do poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych badacze zaliczyli udar, zawał mięśnia sercowego, chorobę niedokrwienną serca oraz niewydolność serca, która doprowadziła do hospitalizacji lub śmierci. W grupie osób, które regularnie przestrzegały leczenia, częstość takich zdarzeń była o 11% niższa w porównaniu z grupą stosującą alternatywne podejście. U uczestników z niższą adherencją nie stwierdzono statystycznie istotnego obniżenia tego wskaźnika.

Nawet przy regularnym monitorowaniu w badaniach klinicznych przestrzeganie terapii z czasem się pogarszało: w pierwszym roku 88% uczestników spełniało próg wyższej adherencji, a w piątym roku — 79%. Badacze proponują częściej oceniać przestrzeganie leczenia, upraszczać schematy przyjmowania leków, łączyć kilka leków w jednej tabletce oraz stosować leki o długim działaniu.

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